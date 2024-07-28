İtalyan rakibini deviren Kaan Aykutsun, Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi!

Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çıktığı ilk maçında İtalyan Salvatore Cavallaro'yu mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:24
İtalyan rakibini deviren Kaan Aykutsun, Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Kaan Aykutsun, son 16 turuna yükseldi.

North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo müsabakasında İtalyan boksör Salvatore Cavallaro'yla karşılaşan Aykutsun, rakibine üstünlük kurmayı başardı. Ringden 4-1'lik galibiyetle ayrılan Aykutsun, bir sonraki turda Kübalı Arlen Lopez Cardona'yla eşleşti.

Müsabaka 30 Temmuz Salı TSİ 22.20'de başlayacak.


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