İtalyan yönetici açıkladı: Milan'dan Fenerbahçe'ye Rade Krunic yanıtı!
İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Milan'ın, Fenerbahçe'nin Rade Krunic için yaptığı transfer teklifini reddettiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de transfer gündeminin en üst sırasında yer alan Rade Krunic için yeni bir açıklama geldi.
Milan Direktörü Geoffrey Moncada, Krunic için yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Milan oyuncusu. Onun için henüz doğru teklif almadık. Doğru teklif gelmeden ayrılmayacak" sözlerini sarf etti.
MILAN'DAN FENERBAHÇE'YE RET
İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, Fenerbahçe'den gelen 4 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
Haberde birçok talibi olan Boşnak oyuncu için İtalyan devinin 5 ila 7 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisinin olduğu yazıldı.
FENERBAHÇE ANLAŞTI
Öte yandan sarı-lacivertli takımın, Rade Krunic ile yaklaşık 3 milyon Euro maaş karşılığında el sıkıştığı belirtildi.
Krunic'i Empoli ile oynanan maçın kadrosuna almayan Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, deneyimli oyuncu için, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi. Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil" sözlerini kullandı.
KRUNİC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Milan'da 14 maçta süre bulan Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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