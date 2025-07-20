İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor.

İtalya'dan Sportmediaset, Fenerbahçe'nin Hakan için düşündüğü teklifi duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ DUYURDULAR

Sportmediaset'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon Euro'luk teklif sunacak.

Habere göre sarı-lacivertliler, milli yıldıza yıllık 6 milyon Euro ve ek ödemelerle birlikte 3 yıllık kontrat vermeyi planlıyor.

İKİ KULÜP GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe ve Inter arasında Hakan transferi için kısa süre içerisinde görüşmeler olacak.

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.