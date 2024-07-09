İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'de Armand Lauriente sesleri!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan Armand Lauriente'yi İtalya Serie A'dan 4 takımın daha transfer etmek istediği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Armand Lauriente'ydi. Fransız kanat oyuncusu için İtalyan basınından dikkat çeken bir haber geçildi.
Sky Italia'nın haberine göre Fenerbahçe ve 4 İtalyan kulübü, Armand Lauriente'nin peşinde.
Serie B'de forma giymek istemeyen Fransız kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Parma, Cagliari, Como ve Torino'nun da Sassuolo'ya teklif götürdüğü aktarıldı.
TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin teklifinin, 4 İtalyan temsilcisinin teklifinden de yüksek olduğu ve Armand Lauriente'nin Türkiye'ye transfer olmasının beklendiği vurgulandı.
Geride bıraktığımız sezonda Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Armand Lauriente 5 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
Sassuolo 25 yaşındaki futbolcuyu 2022-23 sezonu başında Lorient'den 10 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Fransız kanat oyuncusunun takımıyla 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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