Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Allan Saint-Maximin'den flaş paylaşımlar!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde Allan Saint-Maximin var.
Fenerbahçe, Mourinho ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'de oynamaya ikna olan Allan Saint-Maximin'in takımı Al-Ahli ile görüşmelerini sürdürüyor.
Öte yandan Fransız kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından art arda dikkat çeken bir Paylaşım yaptı. 27 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Engel ne kadar büyük olursa, onu aşmak da o kadar şerefli olur" ve "Bu oyunu çok seviyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Gelin tarihi birlikte yazalım" ifadelerini kullandı.
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