Fenerbahçe'den milli voleybolculara yeni sözleşme!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:19

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:07

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 4 oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Melissa Vargas ile 3 yıl, Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2 yıl, Meliha Diken'le ise 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.