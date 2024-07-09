Fenerbahçe'den milli voleybolculara yeni sözleşme!
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas ile 3 yıl, Gizem Örge ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 4 oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Melissa Vargas ile 3 yıl, Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2 yıl, Meliha Diken'le ise 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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