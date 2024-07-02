İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'de Samardzic gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Udinese forması giyen Sırp yıldız Lazar Samardzic transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:31
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'de Samardzic gelişmesi!
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Yeni sezon transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de, gündeminde bir süredir Udinese forması giyen 22 yaşındaki orta saha Lazar Samardzic'i tutuyordu. Sarı-lacivertli ekipte bu transfer için sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalya merkezli Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Udinese'nin Samardzic için 25 milyon Euro bonserviste diretmesi sonrası Sarı-lacivertliler bu transferde geri adım attı.

Ayrıca İtalyan ekibi Lazio'nun da tıpkı Fenerbahçe gibi bu transferden yüksek bonservis nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.

ROTA MCKENNIE'YE DÖNDÜ

Haberde, Fenerbahçe'nin alternatif olarak belirlediği Juventus forması giyen Weston McKennie için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki orta saha için Juventus'a resmi teklif yapacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasını 38 kez giyen McKennie, bu karşılaşmalarda 10 asist yaptı.


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