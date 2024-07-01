Son Dakika: Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 20:46

Güncelleme: 01.07.2024 - 21:04

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Çağlar Söyüncü Sarı Lacivert Renklerimize Bağlandı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır.

Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır.

Çağlar Söyüncü’ye bir kez daha Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor;

Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

16 MAÇA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.