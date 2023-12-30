İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan sol bek hamlesi!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen deneyimli sol bek Leonardo Spinazzola, Galatasaray'ın radarında olduğu iddia edildi.
Ocak ayının transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın İtalyan yıldız Leonardo Spinazzola'yı radarına aldığı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Leonardo Spinazzola için dün harekete geçti.
Sarı-Kırmızılıların deneyimli futbolcu ile yakından ilgilendiği ancak Spinazzola'nın tek talibinin Galatasaray olmadığı vurgulandı.30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden iki teklif aldığı aktarıldı.
Bu sezon Serie A'da 13 maça çıkan tecrübeli sol bek 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Leonardo Spinazzola'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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