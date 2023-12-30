Galatasaray kafilesi yurda dönmek için yola çıktı
Galatasaray ertelenen Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı.
Galatasaray Futbol Takımı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından yurda dönmek için yola çıktı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından konakladığı otelden ayrıldı.
Kafilede, başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaptı.
Galatasaray kafilesinin, gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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