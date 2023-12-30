Galatasaray kafilesi yurda dönmek için yola çıktı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 00:34

Güncelleme: 30.12.2023 - 00:34

Galatasaray Futbol Takımı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından yurda dönmek için yola çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından konakladığı otelden ayrıldı.

Kafilede, başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaptı.

Galatasaray kafilesinin, gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.