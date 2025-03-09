Arda Güler'e Bundesliga'dan talip!

Real Madrid'de forma şansı bulmaktan zorlanan Arda Güler'e, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un talip olduğu iddia edildi.

Arda Güler'e Bundesliga'dan talip!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 11:46

Real Madrid'de son haftalarda süre almakta zorlanan Arda Güler için ayrılık iddiaları gelmeye devam ediyor.

Sky Sports'un haberine göre; Arda'yı transfer gündemine alan son kulüp Eintracht Frankfurt...

20 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübündeki oynama süresinden memnun olmadığının farkında olan Frankfurt'un, Arda Güler'i önümüzdeki yaz transfer dönemi için listesine aldığı belirtildi.

Haberde, Bundesliga ekibinin transfer gündemindeki tek ismin Arda olmadığı ve eğer finansal olarak uygun şartlar doğarsa Freiburg'un Japon sağ kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, bu sezon çıktığı 29 maçta 1081 dakika süre aldı ve 3 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.


Etiketler: #arda güler #real madrid #eintracht frankfurt

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