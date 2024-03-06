İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis!

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada Napoli gözlemcileri Sebastian Szymanski'yi izledi. İtalyan basını ise sarı lacivertli takımın yıldız oyuncu için istediği bonservisi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:21
İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis!
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Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova’dan transfer ettiği Szymanski ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Polonyalı futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon toplam 42 maça çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol attı, 14 asist yaptı. 

HATAY MAÇINA GÖZLEMCİ YOLLADI

Szymanski’nin artan form grafiği Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekti. İtalyan ekibi Napoli, Szymanski’yi izlemek için geçen haftaki Hatayspor maçına gözlemci yolladı.

25 MİLYON EURO

İtalyan basını ise Fenerbahçe’nin yaz döneminde Szymanski’nin olası satışından talep ettiği bonservis bedelini yazdı. Fenerbahçe’nin Szymanski’yi 9 milyon 750 bin Euro’ya kadrosuna kattığı, ancak Polonyalı yıldız için 25 milyon Euro talep edeceği belirtildi.


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