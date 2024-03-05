PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kupa cezası!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Ankaragücü, Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 307 bin lira, Fenerbahçe'ye 122 bin lira ve Galatasaray'a 112 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
PFDK haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri MKE Ankaragücü haberleri para cezası haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- AİHM’e taşındı!
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- Naci Görür'den kritik açıklama!
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
- Belçika'da Fenerbahçe alarmı
- Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı!
- 'Çok şiddetli hissettik'
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- Sadettin Saran adaylık kararını açıkladı