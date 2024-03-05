PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kupa cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Ankaragücü, Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verdi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:25
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kupa cezası!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 307 bin lira, Fenerbahçe'ye 122 bin lira ve Galatasaray'a 112 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.


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