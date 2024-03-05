Fenerbahçe, Union SG maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

DHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:54
Fenerbahçe, Union SG maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Belçika’ya gidecek.

İSMAİL KARTAL YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Teknik direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 20.00’da maçın oynanacağı stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ardından takım TSİ 20.30’da yine karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu’nda maçın son antrenmanını yapacak ve bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.


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