İtalyanlar duyurdu: İşte Filip Kostic için istenen ücret!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 18:00

Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, şampiyon olunsa da olunmasa da yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Filip Kostic, gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözüne girmeyi başardı. Özellikle Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte, Sırp yıldızın takımda kalması yönünde adımlar hızlandı.

İŞTE JUVENTUS'UN İSTEDİĞİ RAKAM

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Filip Kostic'i takımda tutmak istediği ve yönetimden özel talepte bulunduğu belirtildi.

Haberde, Kostic'in bonservisi için Juventus'un 4 milyon Euro'luk bir talebi bulunduğu ifade edilirken, oyuncunun brüt 5.5 milyon Euro olan maaşından da kurtulmak için Fenerbahçe'ye olası satışına sıcak bakıldığı kaydedildi.

29 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Kostic'in menajeri Alessandro Lucci ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamak için çalışmalarına hız kazandırdığı öne sürüldü.

Filip Kostic, bu sezon özellikle üçlü formasyona geçilmesinin ardından takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Sol kanatta gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve önemli skor katkısı sağlayan Sırp futbolcu, bu sezon çıktığı 29 maçta 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.