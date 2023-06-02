İtalyanlar duyurdu: 'Jorge Jesus yerine Vincenzo Montella'
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek teknik direktör Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim ortaya atıldı.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınında Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgilendiği iddia edildi.
Sport Italia'nın haberine göre, Vincenzo Montella'nın da sarı lacivertli ekibe sıcak baktığı belirtilirken kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği söylendi.
Vincenzo Montella bu sezon Adana Demirspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı. İtalyan teknik adam, 19 galibiyet sevinci yaşarken 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
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