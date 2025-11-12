Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyanlar duyurdu: Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!

İtalyanlar duyurdu: Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!

12.11.2025 15:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyanlar duyurdu: Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!

Milli oyuncu Kenan Yıldız ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus arasında yapılan sözleşme görüşmelerinin durduğu kaydedildi.

Sergilediği performansla takımın değişmezlerinden biri haline gelen ve Avrupa devlerinin dikkatlerini üzerine toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunuyordu. 

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus ile Kenan Yıldız arasında uzlaşma sağlanamadı. Habere göre, taraflar arasında yapılan son zirvenin ardından görüşmelerin durdurulması kararı alındı.

1 MİLYON EURO'LUK FARK

Haberde, Juventus'ta yıllık 1,7 milyon Euro ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kenan Yıldız'ın sezon başında transfer edilen Jonathan David'in 6 milyon Euro'luk maaşına yakın bir maaş talep ettiği, ancak teklif edilen rakamla talep edilen rakam arasında sezon başına yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir fark olduğu belirtildi.

Kenan Yıldız için geçen yaz 67 milyon Euro teklif eden ancak bu teklifi reddedilen Chelsea'nin milli futbolcuya ilgisini sürdürdüğü ve gelecek yaz transfer döneminde Real Madrid ile Arsenal'e rakip olmaya hazırlandığı ifade edildi.

100 MİLYON EURO'YU AŞABİLİR

Devlerin transfer savaşında Kenan Yıldız'ın bonservis bedelinin 100 milyon Euro'yu aşabileceği kaydedildi.

İlgili Konular: #juventus #Sözleşme #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Juventus'ta Spalletti dönemi galibiyetle başladı!
Juventus'ta Spalletti dönemi galibiyetle başladı! İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Cremonese'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Juventus'un galibiyet hasreti devam ediyor!
Juventus'un galibiyet hasreti devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Sporting arasındaki maç 1-1 sona erdi.
Juventus'ta Sporting maçı öncesi Kenan Yıldız gelişmesi!
Juventus'ta Sporting maçı öncesi Kenan Yıldız gelişmesi! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Sporting ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız’ın son durumu belli oldu.