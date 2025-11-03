Juventus'ta Sporting maçı öncesi Kenan Yıldız gelişmesi!

İtalya Serie A’da Luciano Spalletti yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelen Juventus, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

İtalyan devi, Spalletti’yle Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına Sporting karşısında çıkacak. Cremonese ile oynanan maçın kadrosuna Kenan Yıldız, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle alınmamıştı.

Devler Ligi’nde 4 Kasım Salı günü oynanacak Juventus-Sporting maçı öncesinde milli futbolcunun son durumu belli oldu.

La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Sporting maçıyla kadroya dönecek ve bu maçta forma giyebilecek.

Haberde Kenan’la ilgili, "Luciano Spalletti, Cremonese deplasmanında genç dahi olmadan oynamak zorunda kaldı. Ancak şimdi onu yeniden takıma katmak için sabırsızlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Juventus formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist kaydetti.