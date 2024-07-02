Ayrılacak mı? Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo açıklaması!
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, takımın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu attı.
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.
"BİZİM SÖZLEŞMELİ FUTBOLCUMUZ"
Radyospor'a konuşan Kırmızı, ''Benim duyduğum kadarıyla Zaniolo'nun 'Galatasaray'da oynamam' şeklinde bir tavrı yok. Yazılan çizilen pek çok şey abartılabiliyor. Zaniolo şu anda bizim sözleşmeli oyuncumuz. Gelecek gidecek oyuncuların durumu masada. Şu anda Zaniolo kesin gidecek-kalacak diyemeyiz'' diye konuştu.
"ICARDI'YE HER YERDEN İLGİ VAR"
Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin takımın temel parçası olduğunu belirterek, ''Icardi'ye ilgi olması son derece normal. Dünyanın en önemli oyuncularında bir tanesi... Jenerasyonun en iyi golcülerinden bir tanesi... Sadece Arap kulüplerinden değil, pek çok kulüpten ilgi var. Ama şu anda benim bildiğim resmî bir teklif yok'' dedi.
BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI
Barış Alper Yılmaz'ın sezonun en önemli oyuncusu olduğunu belirten Nihat Kırmızı, ''Barış Alper, Avrupa'nın konuştuğu bir oyuncu hâline geldi. Biz önümüzdeki dönemde de Barış Alper'den yararlanmak istiyoruz. Kulübümüze herhangi bir oyuncumuzla ilgili şu ana kadar ulaşan bir teklif yok. Ama Avrupa Şampiyonası'ndan sonra transfer meselesi daha çok netleşir. İnşallah bu sezon 5. yıldızı kazanmamızda bize çok yardımcı olacak'' şeklinde konuştu.
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