İtalyanlar duyurdu: Serie A devi Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın peşinde!

14.10.2025 11:32:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Slovak oyuncu Milan Skriniar ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe geçen sezonun ara transfer döneminde kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini yaz transfer döneminde almıştı.

Lider yapısı, performansı ve istikrarıyla Fenerbahçe'de en fazla ön plana çıkan isim olarak dikkat çeken Milan Skriniar için İtalyan basınından çarpıcı bir haber geçildi.

JUVENTUS MILAN SKRINIAR'IN PEŞİNDE

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre Juventus, Milan Skriniar'la ilgileniyor. Serie A devinin, sakatlığı nedeniyle en az 2 ay forma giyemeyecek olan Bremer'in yerine arayışlara başladığı ve Skriniar'ı listenin tepesine aldığı aktarıldı.

Haberde Juventus'un, Bremer'in yerine tercihen kiralık ve Serie A'yı iyi bilen bir stoper aradığı vurgulandı. Ünlü gazetenin, "Ara transfer dönemi bugün başlasaydı Juventus'un odaklanacağı ilk isim Milan Skriniar olurdu" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Skriniar'ın yaz transfer döneminde de Juventus'un radarında olduğu hatırlatıldı. Serie A devi için adı geçen bir diğer stoperin ise Bayern Münih'te yedek kulübesine hapsolan Kim Min-jae olduğu kaydedildi.

