İtalyanlar duyurdu: Victor Osimhen'den o takıma ret!

Galatasaray'da sezonun sonuna doğru yaklaşırken geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Napoli merkezli Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen, Juventus'un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan temsilcisine, "Hayır" dedi.

JUVENTUS OLMAYACAK

Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtildi.

Il Mattino'da yer alan haberde, Osimhen'in ekonomik istekleri kadar sportif isteklerinin de olduğu ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Türkiye'de yakaladığı başarının ardından Osimhen'in Galatasaray'da kalma fikrini de değerlendirdiği belirtildi.





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Öte yandan İtalyan basınındaki haberlerde, Osimhen ile Suudi Arabistan ekipleri ile birlikte Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği yazıldı.

Osimhen'i daha önce de isteyen Paris Saint-Germain'in de Nijeryalı futbolcuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası Osimhen için, "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Bu çağrılara kulak veriyoruz. Buradaki en önemli karar Osimhen'in. Genç bir futbolcu. Kariyerini ne şekilde geliştireceği yönünde düşünceleri var. Onları henüz kendisiyle paylaşmadık. Bu sevgi seline ne cevap vereceğini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Kendisinin verdiği karar çerçevesinde yönetim kurulumuz bir karar alacak. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Her Galatasaraylı gibi yönetimimiz de önümüzdeki sezon Osimhen'i özellikle Şampiyonlar Ligi sınavında kadrosunda görmek istiyor" demişti.

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı iki kupada büyük pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 40 maçta 36 gol attı ve 8 asist yaptı.