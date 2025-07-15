İtalyanlar duyurdu: Victor Osimhen transferi için tarih verildi!

Victor Osimhen transferiyle ilgili her görüşmede taleplerini artıran Napoli, son olarak Galatasaray’dan sonraki satıştan pay talep etti.

İtalyan basını ise transfer sürecinde kararın netleşmesini beklediği tarihi duyurdu.

NAPOLI, SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİ

İtalyan ekibi son görüşmede yeni bir talepte bulundu.

Matteo Moretto'nun haberine göre Napoli, 40 milyon Euro'yu nakit ödemeyi kabul eden Galatasaray'dan kalan 35 milyon Euro'yu da 2026 yılında ödemesini istedi. İtalyan temsilcisi ödemelere ek olarak Osimhen'in sonraki satışından da pay istedi. İki takım arasında görüşmeler sürüyor.

L'equipe'in haberine göre PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Victor Osimhen transferi için oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçti.

İTALYANLAR GÜN VERDİ

Di Marzio'nun haberine göre Victor Osimhen transferinde her şeyin 18 Temmuz Cuma günü netleşmesi bekleniyor. Haberde Galatasaray'ın cuma gününe kadar teminat vereceği iddia edildi.

Ayrıca Al Hilal, Osimhen'i transfer etmek için bekliyor ancak henüz oyuncuyu ikna edemedi.

OSIMHEN, NAPOLI'YE SAĞLIK RAPORU GÖNDERDİ

Victor Osimhen, Napoli'ye sağlık raporu göndererek antrenmana çıkmaya uygun olmadığını bildirdi.

NAPOLI'NİN TALEP ETTİĞİ ŞARTLAR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli’nin yeni şartlarını reddetti; görüşmeler, şartların yeniden değişmesi halinde devam edecek.

Napoli, 40 milyon Euro’nun şimdi, 35 milyon Euro’nun ise 2026’ya kadar ödenmesini ve ayrıca bir sonraki satıştan pay talep etti. Galatasaray ise 35 milyon Euro’yu 2027’ye kadar ödemek istiyor ve satış payı maddesini kabul etmiyor.