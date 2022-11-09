İtalyanlar Fenerbahçeli Arda Güler'i manşete taşıdı: 'Böyle yetenek yüz yılda bir gelir'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:55

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, İtalya'da manşetleri süslüyor. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, 2005 doğumlu oyuncu için 'Özil'in 10 numarasını devraldı' ifadelerini kullandı. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olduğuna değinen İtalyan basını Arda'nın her spor programında yer aldığına vurgu yaptı.

ARDA’NIN KEŞİF SÜRECİ

İtalyan gazetesinin ''Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'' başlığıyla verdiği haberde, ''Onu İstanbul'a getirmek için Türkiye'nin en zengin ailesinin müdahalesi gerekiyordu. Arda Güler 14 yaşında Gençlerbirliği Akademisi'nde oynarken keşfedildi'' denildi.

2018 yılında Fenerbahçe'de gözlemci olarak göreve başlayan Serhat Pekmezci'ye değinen gazete, ''Serhat, Osmanlıspor'da oynayan bir çocuğu yakından izlemek için bir gün başkente gitti. Sahanın diğer tarafında Arda'nın ilk dokunuşlarını gördü. Gözlemci hocası zaman kaybetmeden dönemin sportif direktörü Damien Comolli'ye bir rapor gönderdi'' ifadelerini kullandı.

"DEVLER DEVREYE GİRECEK"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Perreira'nın da sözlerine yer veren La Gazzetta dello Sport, Perreira'nın Arda Güler için, "Gördüğüm en büyük yeteneklerden biri'' sözlerini haberine taşıdı.

Son olarak Dinamo Kiev karşısında Arda'nın 1 gol atıp 1 asist yaptığını belirten İtalyanlar, Arda Güler için Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi takımların yakında devreye gireceğini öne sürdü.