Sivasspor'da Dia Saba'dan Fenerbahçe'ye övgü
Süper Lig ekibi Sivasspor'un futbolcusu Dia Saba, pazartesi günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Saba, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Biz de orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Dia Saba, Spor Toto Süper Lig'de 7 Kasım Pazartesi günü karşılaşacakları Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu, İstanbul'a takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gideceklerini bildirdi.
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Saba, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nu lider tamamladıkları için mutlu oldukların belirtti.
"FENERBAHÇE ÇOK İYİ TAKIM"
Saba, deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçının zor geçeceğini aktararak, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Biz de orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koymaya gideceğiz ve çok iyi bir maç ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
Kendi performansına da değinen Saba, şunları kaydetti:
"Takıma katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Buraya hızlı adapte oldum. Takım arkadaşlarımın, teknik ekibin desteği ile takıma hemen uyum sağladığım. Takım için gol atarak, asist yaparak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımın desteğiyle de güzel işler başarıyoruz. Ligdeki konumumuz çok iyi değil. Bunun için de önümüzdeki maça çok iyi hazırlanıp, o maçta bir şeyler yapmak istiyoruz. Süper Lig benim için yeni bir tecrübe. İlk defa bir Avrupa Ligi'nde oynuyorum. Süper Lig'in kalitesi çok yüksek ve rekabetçi bir lig. Burada yeni tecrübeler kazanıyorum. Bu ligde güzel işler yapacağımızı düşünüyorum."
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