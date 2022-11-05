Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig kancası

05 Kasım 2022 Cumartesi, 19:16

Osayi Samuel, Fenerbahçe'deki artan performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Özellikle sağ beke geçtikten sonra performansı sürekli yükselen 24 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumuna geldi. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın Nijeryalı oyuncunun transferi için İstanbul'a gelme kararı aldığı öne sürüldü.

MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALDI

Fenerbahçe'nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli takımda başarılı bir futbol sergileyen Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. 24 yaşındaki oyuncunun Nijerya doğumlu olmasına rağmen İngiltere vatandaşlığı da bulunuyor. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.

6-8 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertlilerle 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon Euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.