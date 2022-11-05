Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig kancası
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'ın Fenerbahçe'nin futbolcusu Bright Osayi-Samuel ile ilgilendiği iddia edildi.
Osayi Samuel, Fenerbahçe'deki artan performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Özellikle sağ beke geçtikten sonra performansı sürekli yükselen 24 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumuna geldi. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın Nijeryalı oyuncunun transferi için İstanbul'a gelme kararı aldığı öne sürüldü.
MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALDI
Fenerbahçe'nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli takımda başarılı bir futbol sergileyen Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. 24 yaşındaki oyuncunun Nijerya doğumlu olmasına rağmen İngiltere vatandaşlığı da bulunuyor. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.
6-8 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertlilerle 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon Euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.
Video Haberler
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Naci Görür'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Sergen Yalçın için büyük iddia!
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- Ülkede büyük yangın, çok sayıda ölü var!
- Turkcell üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'