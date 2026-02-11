Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyanlar kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalyayı kaptı!

İtalyanlar kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalyayı kaptı!

11.02.2026 21:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İtalyanlar kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalyayı kaptı!

İtalyan sporcular Andrea Voetter ile Marion Oberhofer, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın kızak çift kadınlar kategorisinde İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde kızak çift kadınlar müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Image

OLİMPİYATTA BİR İLK

Voetter-Oberhofer çifti, 1 dakika 46.284 saniyelik dereceleriyle altın madalya kazandı.

Olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride Alman Dajana Eitberger-Magdalena Matschina ikilisi, 0.12 saniye geride gümüş ve Avusturyalı Selina Egle-Lara Michaela Kipp çifti, 0.259 saniye farkla bronz madalya aldı.

İlgili Konular: #italya #Altın Madalya #Kış Olimpiyatları

İlgili Haberler

Almanları deviren Türk Telekom, EuroCup 8'li final turunda!
Almanları deviren Türk Telekom, EuroCup 8'li final turunda! Türk Telekom, EuroCup'ın 18. haftasında kendi evinde ağırladığı NINERS Chemnitz'i 79-62 mağlup etti.
4 oyuncu birbirine girmişti: NBA'deki olaylı maçın cezaları belli oldu!
4 oyuncu birbirine girmişti: NBA'deki olaylı maçın cezaları belli oldu! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan Charlotte Hornets-Detroit Pistons maçındaki kavgaya karışan oyuncuların cezaları açıklandı.
Metin Öztürk'ten dikkat çeken açıklama: 'Fenerbahçe bizi taklit etti'
Metin Öztürk'ten dikkat çeken açıklama: 'Fenerbahçe bizi taklit etti' Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray'ı taklit ederek çıktı. Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ı taklit etmek için yetki aldı" ifadelerini kullandı.