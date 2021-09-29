İtalyanlar'dan Cüneyt Çakır'a penaltı öfkesi
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında oynanan Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetti.
FIFA Kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın Milan-Atletico Madrid maçının son dakikasında çaldığı penaltı kararı İtalyanlardan eleştiri aldı.
1-1 devam eden mücadelenin 90+7. dakikasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Milanlı Kalulu'nun Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığı iddia edildi. Çakır bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Luis Suarez takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. İtalyanlar pozisyon sonrası VAR'ın devreye girmemesi nedeniyle Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.
Stefano Pioli mücadele sonrası yaptığı açıklamada; "Maçın hakemi en iyi gecesini geçirmedi. Kessie'nin ikinci sarı kart kararı ağırdı. Penaltı kararı da doğru değil. 50-50 ortada kaldığı durumlarda hep karşı taraf lehine karar verdi." dedi.
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