İtalyanlardan Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a takas teklifi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 09:47

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:00

Galatasaray’in yıldız ismi Nicolo Zaniolo, İtalya’da transferin bir numaralı gündem maddesi.

İtalya Milli Futbol Takımı’na yeniden seçilen 23 yaşındaki oyuncu ile Juventus ciddi şekilde ilgileniyor. İtalyan ekibinin kısa süre içinde sarı-kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor.

JUVENTUS'TAN TAKAS TEKLİFİ

Galatasaray’ın 15 milyon Euro bonservis ödeyerek Roma’dan transfer ettiği Zaniolo’nun sözleşmesinde 35 milyon Euro’ya serbest kalacağı yönünde madde bulunuyor. Juventus ise bu rakamın bir bölümünü ödeyip üstüne orta saha oyuncusu Weston McKennie ve forvet Moise Kean ikilisinden birini teklif edecek.

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Transferin gözde ismi Zaniolo İtalyan basınına geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, "Türkiye'de mutluyum, ama bakalım Transfer döneminde neler olacak, transfer dönemi için asla bir şey söylemezsiniz, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Zaniolo devre arasında geldiği Galatasaray'da 11 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.