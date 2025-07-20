İtalyanlardan Victor Osimhen müjdesi: Transferin ayrıntıları ortaya çıktı!

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i bonservisiyle renklerine bağlamaya artık çok yakın. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin istediği tüm koşulları yerine getirmeye hazır.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, toplam 75 milyon Euro bedelle Osimhen'i renklerine bağlayacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların 40 milyon Euro'yu temmuz ayının sonuna kadar, kalan 35 milyon Euro'yu ise en geç Temmuz 2026'ya kadar ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray ayrıca 2027'ye kadar Osimhen'i İtalya'dan hiçbir takıma satamayacağına yönelik maddeyi de kabul etti.

Sonraki satıştan pay maddesi uzun süre tartışıldı ancak iki kulüp arasında bu konunun da çözüme kavuşacağı ve kısa süre içinde Osimhen'in İstanbul'a gideceği belirtildi.