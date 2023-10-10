TFF'den 'maçlar hangi statlarda oynanacak' sorusuna cevap: 'Adaylık dosyamızda 10 tane stadyum var'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:52

Güncelleme: 10.10.2023 - 14:50

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2032'nin ev sahipliğinin Türkiye-İtalya ortaklığına verilmesi sonrası konuştu.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. 10 Ekim 2023'ü tarihe not düşmek lazım. 100. yılımızı Avrupa Şampiyonası ile taçlandırdık. Türkiye ile İtalya, 2032'yi birlikte düzenlemek konusunda sunum yaptık. UEFA Yönetim Kurulu onayladı.

Daha önce 5 defa aday olup bir sürü hayata geçiremediğimiz, bugün hayata geçirdiğimiz sevinçli haber çok önemli. Tüm ülkemize bu sevinçli haberi verdiğimiz için mutluyuz."

MAÇLAR HANGİ STATTA OYNANACAK?

"Açılış maçı, final maçı gibi müsabakaların nerede oynanacağı henüz belli değil. Bugün konuştuğumuz şey, iki ülkenin bunu birlikte başarabilmesiydi. 10'ar şehir bildirdik. 2 yıl içinde İtalya'yla müzakereler yapacağız ve sayıyı 5'er stadyuma düşüreceğiz. Çok zorlanacağız, çok stadyumumuz var."

"DOSYADA 3'Ü İSTANBUL'DAN 10 STAT VAR, 5'E İNDİRECEĞİZ"

Öte yandan TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt maçların hangi statlarda oynanacağına dair konuya "Adaylık dosyamızda 10 tane stadyum var, bunların 3 tanesi İstanbul'dan. Gerisi Anadolu'dan. 5 stadyuma indireceğiz. Ekim 2026'da açılış, kapanış maçları, kura çekim yerlerini Ekim 2026'ya kadar İtalyan arkadaşlarımızla birlikte belirleyeceğiz. Dosyamızdaki 10 stadyumdan 9'u hazır halde. Sadece Ankara Stadyumu'nu şu an yapıyoruz. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde o stadyumun açılacağını düşünüyoruz. Bizim bir eksiğimiz yok" ifadelerini kullandı.