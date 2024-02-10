İtalya'ya damga vuran Kenan Yıldız anketi: Yüzde 63 evet oyu çıktı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:06

Güncelleme: 10.02.2024 - 17:06

Bu sezon Juventus'ta büyük bir çıkış yakalayan Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.

Juve, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Kenan Yıldız'ın yeni forma numarasıyla ilgili iddialar Çizme'de büyük yankı buldu.

KENAN'A 10 NUMARA İDDİASI

Daha önce yaptığı açıklamada idolü olarak Del Piero'yu gördüğünü kaydeden Kenan Yıldız, gol sevinçlerini de İtalyan efsaneyle aynı şekilde yaşamıştı.

İtalya'da son çıkan haberlerde Del Piero ile özdeşleşen 10 numaralı formanın Kenan Yıldız'a verilebileceği öne sürüldü.

ANKET AÇILDI

Bunun üzerine 10 numaralı formanın Kenan Yıldız'a verilip verilmemesiyle ilgili İtalyan basınında bir anket açıldı.

"Kenan Yıldız Juventus'ta 10 numaralı formayı hak ediyor mu?" sorusunun sorulduğu ankette an itibarıyla oy dağılımı şöyle oluştu:

Evet, hak ediyor: Yüzde 63

Hayır, henüz erken: Yüzde 36.5

Hayır, başka bir oyuncu bunu hak ediyor: Yüzde 0.5