Ivan Juric ile yollar ayrılmıştı: Roma'nın yeni hocası belli oldu!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, teknik direktörlük görevine İtalyan hoca Claudio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.

Ivan Juric ile yollar ayrılmıştı: Roma'nın yeni hocası belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:35

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Claudio Ranieri ile anlaşma sağladı.

Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktörlük görevine Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.

DANIŞMANLIK YAPACAK

Ranieri, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacak. 73 yaşındaki teknik direktör, sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim kurulunda üst düzey bir göreve geçecek ve kulüp sahiplerine danışmanlık yapacak.

YENİ HOCAYI SEÇECEK

Roma, Ranieri ile anlaşmasına rağmen deneyimli hocanın döneminin ardından kendisinin ardından gelecek teknik direktör hakkında İtalyan hoca kulübe fikrini söyleyecek ve kararda söz sahibi olacak. Ranieri, daha önce 2009-2011 ve 2019 yılında (3 ay) Roma'da görev yapmıştı.

ROMA DIŞINDAKİ TAKIMLARI

73 yaşındaki teknik direktör ayrıca, kariyerinde; Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari takımlarında görev yaptı.


Etiketler: #Claudio Ranieri #roma #Teknik Direktör #İtalya Serie A

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