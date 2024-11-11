Ivan Juric ile yollar ayrılmıştı: Roma'da hedef Roberto Mancini!
Teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma'nın, Roberto Mancini ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Serie A'da kötü bir sezon geçiren Roma, Daniele De Rossi'nin ardından göreve gelen Ivan Juric'in de sözleşmesini feshederek 12 haftada ikinci teknik direktörüne yol verdi.
Başkent ekibini yeni çalıştırıcısının kim olacağı merakla beklenirken, Roma yönetiminin Roberto Mancini ile görüşmeler başladığı ileri sürüldü.
MANCINI 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Roma için Mancini adaylar arasında ilk sırada yer alırken, İtalyan teknik adam uzun vadeli bir sözleşme talep ediyor.
Haberde, İtalyan teknik adamın, Roma yönetimi ile yaptığı görüşmede en az iki yıllık sözleşme istediği ve üçüncü yılın da opsiyonlu olmasını talep ettiği belirtildi.
Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevinden 2 hafta önce ayrılmıştı.
Etiketler: #roberto mancini #roma #Ivan Juric
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