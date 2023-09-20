Ivan Perisic'ten Tottenham'a kötü haber
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Hırvat futbolcu Ivan Perisic'in sakatlığı sebebiyle ameliyat edileceği açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sakatlanan Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in sahalardan uzun süre uzak kalacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinden sakatlanan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
PERISIC İÇİN AMELİYAT KARARI
Ameliyat edilecek Perisic'in sezonu kapatması bekleniyor.
Hırvatistan Milli Takımı'nda 129 maçta 33 gole imza atan Perisic, 2022'de transfer olduğu Tottenham'da ise 50 karşılaşmada 1 gol ve 14 asistle oynadı.
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