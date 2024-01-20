Ivan Toney döndü Brentford evinde kazandı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 22:40

Güncelleme: 20.01.2024 - 22:40

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Brentford, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti ve 5 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ivan Toney, 58. dakikada Ben Mee ve 68. dakikada Neil Maupay, Nottingham Forest'ın gollerini 3. dakikada Danilo ve 65. dakikada Chris Wood kaydetti.

Brentford'da Ivan Toney geçtiğimiz sezonun Mayıs ayında oynanan Leeds maçından sonra tam 8 ay sonra sahalara döndü. İngiliz golcü, 8 ay aradan sonra sahalara golle geri dönmüş oldu.

Brentford bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltirken, Nottingham Forest 20 puanda kaldı.

Premier Lig'de Brentford bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Nottingham Forest sahasında Arsenal'i ağırlayacak.