İzmir'de nefes kesen gece: Fenerbahçe Süper Lig'e puan kaybıyla başladı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise Göztepe'de Juan, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada dakikalar 85'i gösterirken Fenerbahçe'de Oosterwolde, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 90+2'de VAR kararıyla penaltı kazanan Fenerbahçe'de Talisca'nın 90+4'te kullandığı penaltıyı kaleci Lis kurtardı. Geri kalan sürede gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe 1 puana ulaştı. Göztepe ise bu sonuç ile 4 ile 3. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise Karagümrük'e konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Göztepe 0-0 Fenerbahçe

90' Fenerbahçe penaltı kazanıyor! Novatus Miroshi'nin, Cenk Tosun'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösteriyor.



89' Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Malcom Bokele, topa hareketlenen Talisca'ya müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

87' Fenerbahçe'de dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken, Cenk Tosun yerine giren isim oluyor.

86' Fenerbahçe 10 kişi kalıyor! Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Jayden Oosterwolde, topu kapan Emersonn'a müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Jayden Oosterwolde, kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.



80' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jayden Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

78' Göztepe'de üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anthony Dennis oyundan çıkarken, Efkan Bekiroğlu yerine giren isim oluyor.

75' Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jhon Duran oyundan çıkarken, İrfan Can Kahveci yerine giren isim oluyor. Nelson Semedo oyundan çıkarken, Oğuz Aydın yerine giren isim oluyor.

70' Göztepe'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Janderson oyundan çıkarken, Emersonn yerine giren isim oluyor. Fenerbahçe'de ise Fred oyundan çıkarken, Talisca yerine giren isim oluyor. Aynı dakikada Göztepe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Junior Olaitan oyundan çıkarken, Novatus Miroshi yerine giren isim oluyor.

65' Göztepe'de yedek kulübesinde bulunan İsmail Köybaşı'na kırmızı kart çıktı.

61' Göztepe 10 kişi kalıyor! Pozisyonun devamında Juan, topla birlikte hızla ilerleyen Nelson Semedo'ya müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Juan, kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

59' Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Jayden Oosterwolde, topla birlikte ilerleyen Arda Kurtulan'a müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

53' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Juan, topla birlikte ilerleyen Sebastian Szymanski'ye müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

46' Yasin Kol ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Göztepe başlıyor.

42' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Jhon Duran, Allan Godoi'ye yaptığı müdahale nedeniyle Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

40' Göztepe yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Allan Godoi, topla hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılı

37' Junior Olaitan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Yusuf Akçiçek'ten geri geliyor. Pozisyonun devamında Rhaldney Gomes'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Archie Brown'dan geri geliyor.

29' Janderson'un yaptığı vuruşta seken topa hareketlenen Juan için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

23' Göztepe, rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kullandı. Junior Olaitan kaleyi denedi. İrfan Can son anda kornere çeldi.

20' Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Youssef En-Nesyri, Malcom Bokele'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

16' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Malcom Bokele kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

14' Malcom Bokele'nin ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Archie Brown'dan geri geliyor.

7' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Juan kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

4' Göztepe etkili geldi. Sol kanattan içeriye çevrilen topta Yusuf topu uzaklaştırdı. Ardından ceza alanı dışından gelen şutta top kaleci İrfan Can'da kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.