İzmir ekiplerinden depremzedelere destek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlara yardım amaçlı düzenlenen Göztepe ile Karşıyaka arasında oynanacak temsili karşılaşmada binlerce bilet satıldı.
Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere aktarılacak temsili karşılaşma için satılan bilet sayısı 46 bin 358'e çıktı.
50 LİRADAN SATIŞA SUNULDU
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 46 bin 358 bilet satıldı. İki efsane kulübün bu defa vicdanlarda rekor kırması için 'passo.com.tr' üzerinden bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 liradan satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar alınabilecek.
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