Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için oynadı

Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 2. Lig takımı Afyonspor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar göre yurttaşlar için dostluk maçı yaptı. Karşılaşmadan elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

AA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 19:27
Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için oynadı
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Arabam.com Konyaspor ile TFF 2. Lig takımlarından Hes İlaç Afyonspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlar yararına dostluk maçı yaptı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda seyircisiz oynanan dostluk maçında sporcular, sahaya "Biriz beraberiz", "Yaraları hep birlikte saracağız" ve depremden etkilenen illerin trafik plaka kodlarının yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Karşılaşmaya etkili başlayan Konyaspor, maçın 14. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Michalak'ın attığı golle ilk yarı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor, 56. ve 58. dakikalarda Mame Diouf'un golleriyle durumu 4-0 yaptı. Arabam.com Konyaspor, 85. dakikada da Muric'in golüyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın sanal bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Bilet satışları gece yarısına kadar devam edecek.


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