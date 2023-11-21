İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor

Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:27

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:27

İzmir’i profesyonel liglerde temsil eden Göztepe, Karşıyaka, Altay, Bucaspor 1928 ve Menemen FK, 2023-2024 sezonuna başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Göztepe Radomir Kokovic’le, Karşıyaka Ersin Aka’yla, Menemen FK Cenk Laleci’yle ve Bucaspor 1928 de Ahmet Yıldırım’la lige başlarken, haftalar ilerledikçe bu 5 takım da teknik patronlarıyla yol ayrımına gitti. Göztepe Kokovic’in yerine Stanimir Stoilov’u, Bucaspor 1928 Ahmet Yıldırım yerine Cüneyt Dumlupınar’ı, Menemen FK ise Cenk Laleci yerine Yılmaz Vural’ı getirdi. Ersin Aka ile yollarını ayıran Karşıyaka ile Djilali Bahloul’un görevine son veren Altay’ın ise teknik direktör arayışları devam ediyor.

ALTAY, İKİ TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, alınan başarısız sonuçlardan sonra 5. haftada Tuna Üzümcü ile yollarını ayırıp, 9. hafta takımın başına Djilali Bahloul’ü getirdi. Fransız asıllı Cezayirli çalıştırıcıyla da istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, yeni yönetimin de gelmesiyle 12. haftada Djilali Bahloul'un da görevine son verildi. Siyah-beyazlı yönetimin, takımı Serkan Afacan’a emanet edeceği iddia edildi.

GÖZTEPE, 12 HAFTANIN SONUNDA YOLLARINI AYIRDI

İzmir’i Trendyol 1. Lig’de temsil eden bir diğer takım olan Göztepe, sezona Radomir Kokovic yönetiminde sezona başladı. Sırp çalıştırıcı, Göztepe’yle lige istediği gibi başlamasa da daha sonra alınan galibiyetlerle kredi kazandı. Ligde oynanan son iki maçta ise Kocaelispor ve Erzurum FK yenilgileri Kokovic’in sonunu hazırladı. İzmir ekibi, 12. hafta sonunda 39 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılıların ise Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov’u açıklaması bekleniyor.

KARŞIYAKA, 10 HAFTA ÇALIŞTI

Sezona Ersin Aka ile merhaba diyen TFF 3. Lig 2. Grup takımı Karşıyaka, zaman zaman istediği sonuçları elde edip zirve yarışında olsa da son haftalarda alınan 2 mağlubiyet, 1 beraberlik Aka’nın da sonu oldu. Yeşil-kırmızılı yönetim, yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürürken, devre arasına kadar takım, antrenör Recep Umut’a emanet edildi.

BUCASPOR 1928, 7 HAFTA SONUNDA YOL AYRIMI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, sezona Ahmet Yıldırım’la başlasa da alınan başarılı sonuçlarına rağmen taraftarla Yıldırım’ın yıldızı barışmadı. Sarı-lacivertli yönetim, 7. hafta sonunda 49 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı ve 10. haftada takımın başına Cüneyt Dumlupınar’ı getirdi.

MENEMEN FK, 12. HAFTADA TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURAL'I GETİRDİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona Cenk Laleci idaresinde şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK'da, ilk 11 hafta itibarıyla istenilen sonuçlar alınamayınca Cenk Laleci ile yollar ayrıldı ve 12. hafta takımın başına Yılmaz Vural getirildi.