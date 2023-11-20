Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 3.Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktörlük görevine devre arasına kadar Recep Umut getirildi.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 18:03
Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü belli oldu
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TFF 3.Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da geçen hafta teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran yönetim, görüşülen teknik direktör adaylarıyla anlaşma sağlayamayınca takımı devre arasına kadar antrenör Recep Umut'a emanet etme kararı aldı.

Cihat Arslan ve Mustafa Sarıgül'den sonra Mesut Bakkal'la da son anda çıkan pürüzler nedeniyle anlaşamayan yeşil-kırmızılılar, devrenin son 4 maçında Recep Umut'la yola devam edecek. Son olarak evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 mağlup eden Karşıyaka'da takımın başında yer alan Antrenör Umut, oynattığı futbolla alkış topladı. Karşıyaka'nın yeni teknik direktörünü devre arasında belirleyeceği bildirildi.


Karşıyaka Recep Umut TFF 3.Lig

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