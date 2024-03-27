İzmit Belediyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında deplasmanda İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:44
İzmit Belediyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

İZMİT BELEDİYESPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaeli Atatürk Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

İZMİT BELEDİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Sportstv ve TBF resmi YouTube kanalından naklen yayımlanacak. 

İki maç kazanan takımın yarı finale yükseleceği seride takımların birer galibiyeti bulunuyor.

Eşleşmede tur atlayan takım, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi olacak.


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