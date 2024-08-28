ABD Açık'ta 3 isimden erken veda!
Yunan raket Stefanos Tsitsipas, Letonyalı raket Jelena Ostapenko ile ABD'li raket Danielle Collins, ABD Açık Tenis Turnuvası'na ikinci gününde veda etti.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ikinci gününde korta çıkan erkeklerin 11 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile kadınların 10 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ve 11 numaralı seribaşı Danielle Collins organizasyona erken veda etti.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, 86 numaralı seribaşı Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'e 3-1 (6-7, 6-4, 3-6, 5-7) kaybetti.
Kadınlarda 10 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, 88 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka'ya 2-0 (3-6, 2-6), 11 numaralı seribaşı ABD'li Danielle Collins de, 49 numaralı seribaşı ABD'li Caroline Dolehide'ye 2-1 (6-1, 5-7, 4-6) yenilerek organizasyona erken veda eden isimler oldu.
SWIATEK HATA YAPMADI
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek, dünya 104'üncüsü Kamilla Rakhimova'yı 1 saat 52 dakika süren müsabaka sonucunda 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
Dünya 15 numarası Anna Kalinskaya da günün rahat kazanan isimlerinden oldu.
Kalinskaya, dünya 408'incisi ABD'li Lauren Davis'i 1 saat 5 dakika sonunda 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.
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