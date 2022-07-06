Jackson Muleka, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geliyor
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka'yı İstanbul'a getiriyor. Muleka, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.
AVUSTURYA KAMPINA KATILACAK
Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.
Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.
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