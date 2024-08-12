Jackson Muleka için lig yönetiminden sürpriz karar: Ayrılık iptal olabilir!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan kulübü Al Kholood'a olası transferinin zora girdiği iddia edildi.
Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'nın geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, Demokratik Kongolu futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'a transferi zora girdi.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Kholood finansal problemleri nedeniyle Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminden, Muleka transferi için onay alamadı.
LİG YÖNETİMİNDEN İZİN ÇIKMADI
Haberde, Suudi ekibinin 24 yaşındaki Muleka ile anlaşma sağladığı ancak bütçe sıkıntısı sebebiyle transferin iptal olabileceği yazıldı.
Demokratik Kongolu futbolcunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
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