Jadon Sancho'dan Beşiktaş kararı!

Sol kanata yapacağı transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Manchester United'da forma giyen Jadon Sancho.

Siyah beyazlı taraftarların Beşiktaş'a gelmesi için sosyal medya hesabına milyonlarca yorum yaptığı Sancho için Serdal Adalı'dan da itiraf gelmişti.

Beşiktaş Başkanı Adalı, dün düzenlediği basın toplantısında İngiliz yıldızın transferiyle ilgili sorular üzerine "Ben de çok istiyorum ama oyuncunun Türkiye'ye gelme yönünde kararı çok önemli. Her istediğimizi afaki parayla alma lüksümüz yok. 1,5 aydır bu konu gündemde var. Elimizden geleni yapacağız ama önce futbolcunun gelmek istemesi önemli. Kimseyi de zorla Beşiktaş'a getirmeyi düşünmüyoruz. Her şartı zorlayacağız. Futbolcular genellikle Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur ya da olmaz diye bir şey söylemek doğru değil. Olabilecekse alır geliriz" diye konuşmuştu.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Beşiktaş, Jadon Sancho ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, 25 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı takımdan gelen teklifi şimdilik reddettiği ve Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediği belirtildi.

Jadon Sancho için Juventus ve Borussia Dortmund'un da devrede olduğu ileri sürüldü.