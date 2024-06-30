Jamal Musiala'dan tarihi gol: Mario Gomez'den sonra bir ilki başardı!
Almanya, EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı. Genç yıldız Jamal Musiala, turnuvadaki 3. golünü atarak Mario Gomez'den bu yana bir ilki gerçekleştirdi.
Almanya ile Danimarka, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Panzerler mücadeleyi 2-0 kazanırken 21 yaşındaki Jamal Musiala da bir ilke imza attı.
MARİO GOMEZ'DEN BU YANA...
Opta verilerine göre Jamal Musiala, Mario Gomez'den (3 gol-EURO 2012) bu yana Almanya Milli Takımı formasıyla bir Avrupa Şampiyonası'nda üç gol atan ilk futbolcu oldu.
İSKOÇYA VE MACARİSTAN'A GOL ATMIŞTI
Jamal Musiala, Almanya'nın grup etabında İskoçya'yı 5-1 ve Macaristan'ı 2-0 yendiği maçlarda da fileleri havalandırma başarısı göstermişti.
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