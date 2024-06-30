Jamal Musiala'dan tarihi gol: Mario Gomez'den sonra bir ilki başardı!

Almanya, EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı. Genç yıldız Jamal Musiala, turnuvadaki 3. golünü atarak Mario Gomez'den bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:37
Jamal Musiala'dan tarihi gol: Mario Gomez'den sonra bir ilki başardı!
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Almanya ile Danimarka, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Panzerler mücadeleyi 2-0 kazanırken 21 yaşındaki Jamal Musiala da bir ilke imza attı.

MARİO GOMEZ'DEN BU YANA...

Opta verilerine göre Jamal Musiala, Mario Gomez'den (3 gol-EURO 2012) bu yana Almanya Milli Takımı formasıyla bir Avrupa Şampiyonası'nda üç gol atan ilk futbolcu oldu.

İSKOÇYA VE MACARİSTAN'A GOL ATMIŞTI

Jamal Musiala, Almanya'nın grup etabında İskoçya'yı 5-1 ve Macaristan'ı 2-0 yendiği maçlarda da fileleri havalandırma başarısı göstermişti.


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