Jamal Musiala'dan tarihi gol: Mario Gomez'den sonra bir ilki başardı!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:37

Güncelleme: 30.06.2024 - 09:37

Almanya ile Danimarka, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Panzerler mücadeleyi 2-0 kazanırken 21 yaşındaki Jamal Musiala da bir ilke imza attı.

MARİO GOMEZ'DEN BU YANA...

Opta verilerine göre Jamal Musiala, Mario Gomez'den (3 gol-EURO 2012) bu yana Almanya Milli Takımı formasıyla bir Avrupa Şampiyonası'nda üç gol atan ilk futbolcu oldu.

İSKOÇYA VE MACARİSTAN'A GOL ATMIŞTI

Jamal Musiala, Almanya'nın grup etabında İskoçya'yı 5-1 ve Macaristan'ı 2-0 yendiği maçlarda da fileleri havalandırma başarısı göstermişti.