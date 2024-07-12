Jan Niklas Beste'nin yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:30

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:30

Transfer döneminde Beşiktaş başta olmak üzere adı birçok Türk ekibiyle anılan Heidenheim forması giyen Alman futbolcu Jan-Niklas Beste'nin yeni adresi belli oldu.

Benfica, Jan Niklas Beste'yi 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Benfica, açıklamasında 25 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar geçerli olan bir sözleşme imzalandığı duyurdu.

SEZON RAKAMLARI

Bundesliga ekibi Heidenheim'da geçtiğimiz sezon ligde 31 karşılaşmada forma giyen yıldız isim, 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.