Jan-Niklas Beste kimdir? Beşiktaş'la adı anılan Jan-Niklas Beste kaç yaşında, nereli?

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, son olarak Jan-Niklas Beste ismi üzerinde duruyor. Beste'nin kariyeri merak ediliyor. Peki, Jan-Niklas Beste kimdir? Beşiktaş'la adı anılan Jan-Niklas Beste kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:09
Jan-Niklas Beste kimdir? Beşiktaş'la adı anılan Jan-Niklas Beste kaç yaşında, nereli?
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Bu sezon istediği oyunu ortaya koyamayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah Beyazlılar Jan-Niklas Beste'yi takıma kazandırmak istiyor. Peki, Jan-Niklas Beste kimdir? Beşiktaş'la adı anılan Jan-Niklas Beste kaç yaşında, nereli?

JAN-NIKLAS BESTE KİMDİR?

Futbol kariyerine Hammer SpVg'nin altyapısında başlayan Beste, sonrasında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu. Borussia Dortmund'dan ayrılıp Werder Bremen'e transfer olan Alman oyuncu, Emmen ve Regensburg formalarını da giydi.

2022'de Heidenheim'a imza atan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maçta süre aldı. Jan-Niklas Beste, bu maçlarda 7 gol ve 13 asist kaydetti.


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