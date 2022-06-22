Jan Vesely Fenerbahçe'den ayrıldı, ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe Beko'da taraftarın sevgilisi haline gelen Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçeli ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada da bu ayrılık sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Fenerbahçe Beko'nun efsane isimlerinden Jan Vesely, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.
Çekyalı oyuncu veda mesajında, "Bu sözleri yazmak benim için çok zor. 8 yıl sonra yolculuğumuz sona eriyor. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. İstanbul ve Fenerbahçe, her zaman benim evim olacak" diye yazdı.
FENERBAHÇE'DEN DUYGU DOLU VEDA MESAJ
Fenerbahçe Beko, Çek basketbolcu Jan Vesely ile yolların ayrıldığını açıkladı ve tecrübeli oyuncu için bir teşekkür paylaşımında bulunarak: "2014-15 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko'nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely'i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely'e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz. Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…" ifadelerini kullandı.
BERNA LAÇİN'İN KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada, Çekyalı basketbolcunun bu ayrılık mesajından sonra ağlamamak için kendini zor tuttu. Laçin, bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış