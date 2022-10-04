Jan Vesely'den Fenerbahçe ve taraftar itirafı

04 Ekim 2022 Salı, 15:55

Fenerbahçe Beko formasıyla birçok kupa kazanan ve sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Çek oyuncu Jan Vesely, haziran ayında Türkiye kariyerini noktalamıştı.

Barcelona'ya transfer olan Çek oyuncu, Eurohoops'a verdiği röportajda sarı-lacivertlilerden ayrılış sürecini anlattı.

VESELY: KARAR VERMEK ZOR OLDU

Fenerbahçe'den ayrılma kararını zor verdiğini söyleyen Vesely, “Kesinlikle verdiğim en zor kararlardan biriydi. Konfor alanımdan çıkmak, yeni bir şey denemek ve yeni bir enerjiyle oynamak istedim. Fenerbahçe ve İstanbul’dayken çok mutluydum, orası benim ikinci evimdi. Her yaz evime, İstanbul’a gitmek için sabırsızlanırdım fakat kariyerim için yeni bir şey denemek ve daha fazla EuroLeague kupası için savaşmak istedim'' dedi.

"İLK İKİ YILIMDA TARAFTAR BASKETBOLU BİLMİYORDU"

Fenerbahçe Beko'ya transfer olduğu ilk iki senesini anlatan Vesely, "Bütün maçları, nasıl oynadığımızı, taraftarların oluşturduğu atmosferi ve basketbolu öğrendiğim bütün o süreci hatırlayacağım. İlk iki yılda taraftarlar basketbolla o kadar ilgili değildi. Sırbistan ve Yunanistan’da durum farklı çünkü ikisi de basketbol ülkesi. Rakibi ne zaman yuhalayacaklarını, hakemleri baskı altına almayı biliyorlar. İlk iki yılımda taraftarlar basketbolu öğrendi, anladı ve ben de bu süreci deneyimledim. Ondan sonra atmosfer inanılmazdı. Her şeyi biliyorlardı, basketbolu öğrenmelerini izlemek harikaydı. Bunu kesinlikle hatırlayacağım” diye konuştu.

NBA kariyeri sonrası 2014'te Fenerbahçe kadrosuna katılan Vesely, Sarı-Lacivertli ekibin uzun yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Tarafatarların da takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Vesely, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında da yer alıyordu.

32 yaşındaki Çek basketbolcu EuroLeague'de geçen sezon 13.6 sayı, 6.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.